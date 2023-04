Toronto beendet NBA-Grunddurchgang mit Sieg gegen Bucks

via

via Sky Sport Austria

Die Toronto Raptors haben den Grunddurchgang in der National Basketball Association (NBA) am Sonntag mit einem Prestigesieg gegen die Nummer eins der Liga beendet. Jakob Pöltl und Kollegen bezwangen die Milwaukee Bucks 121:105. Der 27-jährige Center aus Wien verbuchte bei einem Kurzeinsatz sechs Punkte, vier Rebounds und einen Assist.

In dem für den Tabellenstand in der Eastern Conference bedeutungslosen Spiel hatten beide Teams auf mehrere ihrer Stars verzichtet. Bei Toronto fehlten Pascal Siakam, Fred VanVleet und O.G. Anunoby. Pöltl war nur vor der Pause für 11:15 Minuten auf dem Parkett dabei. Gary Trent Jr. verbuchte als Topscorer 23 Punkte aufseiten der Kanadier. Bei Milwaukee waren Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, Jrue Holiday und Brook Lopez nicht mit von der Partie.

Der NBA-Leader (58:24-Siege) muss noch auf den Auftaktgegner im Play-off warten. Die Raptors (41:41) starten am Mittwoch mit Heimvorteil gegen die Chicago Bulls ins Play-in. Der Sieger des Duells trifft am Freitag auswärts auf den Verlierer der Begegnung Miami Heat gegen Atlanta Hawks. Schaffen es die Kanadier ins Play-off, geht es in der ersten Runde gegen die Bucks.

(APA) / Bild: Imago