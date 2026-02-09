Toronto feiert Heimerfolg gegen Indiana

Ein weiteres Mal ohne Jakob Pöltl haben die Toronto Raptors am Sonntag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) gegen die Indiana Pacers 122:104 gewonnen. Der von Rückenproblemen geplagte Center aus Wien hat somit vor mittlerweile sieben Wochen, am 21. Dezember, sein bisher letztes Spiel bestritten. Vereinsangaben zufolge ist er jedoch „sehr nah“ am Comeback.

Gegen Indiana sorgten die Kanadier nach einem 46:48-Pausenrückstand zum wiederholten Mal im dritten Viertel für die Vorentscheidung. Der Abschnitt ging mit 44:26 an die Raptors, die von All-Star Scottie Barnes mit 25 Punkten und 14 Rebounds angeführt wurden. RJ Barrett steuerte 20 Zähler bei. Im letzten Spiel vor der NBA-Pause wegen des All-Star-Wochenendes in Los Angeles empfangen die Raptors am Mittwoch mit den Detroit Pistons den Spitzenreiter der Eastern Conference.

So wenige Spiele wie nie für Pöltl

Seit Sonntag steht auch fest, dass Pöltl in seiner zehnten NBA-Saison verletzungsbedingt so wenige Spiele wie nie zuvor absolvieren wird. Der 30-jährige Center hält bei 21 Partien und kann bei 28 ausstehenden Begegnungen im regulären Spieljahr somit auf nur mehr maximal 49 kommen. Sein bisheriger Minusrekord stammt aus 2023/24, als der heimische NBA-Pionier 50 Mal auflief. Dem gegenüber stehen Einsätze in allen 82 Partien der regulären Saison 2017/18.

Im direkten Duell um Platz zwei im NBA-Osten setzten sich die New York Knicks bei den Boston Celtics mit 111:89 durch. Jalen Brunson zeichnete für 31 Punkte verantwortlich. Kawhi Leonard führte die LA Clippers mit 41 Zählern zu einem 115:96 bei den Minnesota Timberwolves.