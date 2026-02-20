Toronto gewinnt mit Pöltl als Wechselspieler in Chicago

Brandon Ingram hat die Toronto Raptors am Donnerstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) mit 31 Punkten zu einem 110:101 bei den Chicago Bulls geführt. Jakob Pöltl kam in seiner zweiten Partie nach siebeneinhalbwöchiger Verletzungspause als Wechselspieler 16:05 Minuten zum Einsatz. Der 30-jährige Center aus Wien bilanzierte mit zwei Punkten und einem Assist.

„Wir lagen fast das gesamte Spiel vorne und haben viele Ballverluste erzwungen, mussten aber bis zur letzten Minute kämpfen“, analysierte der heimische NBA-Pionier. „Ein wichtiger Erfolg direkt nach der All-Star-Pause“, fügte er hinzu. Am Sonntag gastieren die Raptors bei den Milwaukee Bucks.

Detroit feierte Sieg in New York

Die im NBA-Osten unmittelbar vor Toronto viertplatzierten Cleveland Cavaliers ließen den Brooklyn Nets mit 112:84 keine Chance. Die Philadelphia 76ers auf Platz sechs verloren indes durch ein 107:117 gegen die Atlanta Hawks weiter Boden auf die Kanadier. Im Spitzenspiel der Eastern Conference setzte sich Leader Detroit Pistons bei den New York Knicks mit 126:111 durch. Cade Cunningham zeichnete für 42 Punkte verantwortlich.

