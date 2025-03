Toronto gewinnt ohne Jakob Pöltl gegen Utah

Ohne ihren besten Rebounder Jakob Pöltl, dem ebenso wie Topscorer RJ Barrett eine Pause gegönnt wurde, haben die Toronto Raptors am Freitag (Ortszeit) den dritten Sieg in Folge in der National Basketball Association (NBA) eingefahren. Die Kanadier bezwangen Utah Jazz vor eigenem Publikum mit 118:109. Immanuel Quickley und Scottie Barnes führten ihr Team mit 34 bzw. 22 Punkten an.

Toronto hatte das Duell mit den Gästen aus Salt Lake City vom Start weg im Griff und geriet über 48 Minuten nie in Rückstand. Pöltl und Barrett wurden im Hinblick auf das erste von zwei Aufeinandertreffen binnen 48 Stunden mit den Washington Wizards geschont, das bereits am Samstag ansteht.

Die Cleveland Cavaliers gerieten bei den Charlotte Hornets gehörig in Bedrängnis, setzten sich jedoch mit 118:117 durch und feierten den 13. Sieg in Serie. Donovan Mitchell sorgte für 24 Punkte des NBA-Spitzenreiters. Miles Bridges zeichnete für 46 Zähler der unterlegenen Gastgeber aus North Carolina verantwortlich. Oklahoma City Thunder blieb den „Cavs“ auf den Fersen. Das 107:89 gegen die Portland Trail Blazers war der sechste Erfolg hintereinander. Aaron Wiggins sorgte in Abwesenheit des geschonten „MVP“-Kandidaten Shai Gilgeous-Alexander als bester Scorer im Dress des Leaders der Western Conference für 30 Punkte.

(APA)/Beitragsbild: Imago