Toronto mit starkem Pöltl erkämpft Playoff-Ausgleich

Die Toronto Raptors haben am Sonntag auch das zweite Heimspiel der ersten Playoff-Runde in der National Basketball Association (NBA) gegen die Cleveland Cavaliers gewonnen und im „best of seven“ damit auf 2:2 gestellt. Der Wiener Jakob Pöltl lieferte beim hart erkämpften 93:89 mit zehn Punkten und sechs Rebounds seine bisher stärkste Leistung in der K.o.-Phase ab. Hinzu kamen je ein Assist, Steal sowie Block in 20:55 Einsatzminuten.

Die Zuschauer in Toronto erlebten ein Spiel mit überschaubaren Trefferquoten, aber einen echten Play-off-Fight. Die Raptors verwerteten 31 von 97 Würfen (32 Prozent), die Gäste aus Ohio 32 von 87 (36,8 Prozent). Noch düsterer sah es mit 4 von 30 (13,3 Prozent Toronto) bzw. zehn von 40 (25 Prozent Cleveland) aus der Distanz aus. Die Partie blieb bis ins Finish hoch spannend. Entscheidend war letztlich ein 17:5-Lauf der Raptors in den letzten fünf Minuten.

Scottie Barnes und Brandon Ingram erzielten je 23 Punkte für die Kanadier. Donovan Mitchell und James Harden brachten es auf 20 bzw. 19 Zähler für die Gäste. Spiel fünf der Serie steigt am Mittwoch in Cleveland. Die Raptors werden weiterhin nicht auf Immanuel Quickley zurückgreifen können. Der Spielmacher laboriert an einer Oberschenkelverletzung.

„Best of“ Jakob Pöltl vs. Cleveland Cavaliers

(APA)/Beitragsbild: Imago