Toronto unterliegt Cleveland

Für die Toronto Raptors hat es am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) nichts zu holen gegeben.

Nach zuletzt zwei Siegen unterlagen die Kanadier den Cleveland Cavaliers mit 95:119. Jakob Pöltl musste sich mit sechs Punkten in 20:59 Einsatzminuten begnügen. Für den 28-jährigen Center aus Wien standen zudem sieben Rebounds und je ein Assist sowie Block zu Buche.

Pöltl: „Wir hatten vor allem vor der Pause Schwächen in der Defense“

Die Cavaliers feierten am Ontariosee den bereits neunten Sieg hintereinander. Das aktuell heißeste Team der Liga sorgte dabei schon bis zur Halbzeit für die Vorentscheidung und lag 67:47 voran. „Wir hatten vor allem vor der Pause Schwächen in der Defense“, stellte der heimische NBA-Pionier fest. Angeführt von Jarrett Allen mit 18 Punkten (zudem 15 Rebounds) scorten bei Cleveland acht Spieler zweistellig. Scottie Barnes war mit 24 Zählern der erfolgreichste Werfer der Raptors, die am Montag Pöltls Ex-Club San Antonio Spurs empfangen.

Die Texaner verloren bei den Brooklyn Nets mit 103:123. Victor Wembanyama erzielte 21 Punkte. Bei der Franchise aus New York debütierte Ex-Raptor Dennis Schröder mit 15 Zählern und zwölf Assists.

Curry wirft Golden State zu Sieg gegen Phoenix

In San Francisco war Stephen Curry der umjubelte Held der Golden State Warriors. Der Guard traf gegen die Phoenix Suns 0,7 Sekunden vor Schluss aus der Distanz zum 113:112-Sieg. Mit 30 Punkten war der 35-Jährige auch erfolgreichster Scorer seines Teams. Die Dallas Mavericks ließen Oklahoma City Thunder keine Chance und gewannen 146:111. Luka Doncic zeichnete für 32 Zähler verantwortlich. Die New York Knicks verloren trotz 39 Punkten von Jalen Brunson mit 111:125 gegen die Indiana Pacers.

