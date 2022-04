Torontos Barnes ist „Rookie des Jahres“

via

via Sky Sport Austria

Scottie Barnes von den Toronto Raptors hat sich die Auszeichnung „Rookie des Jahres“ in der NBA gesichert.

Der 20-jährige Barnes setzte sich an der Spitze des Votings mit insgesamt 378 Punkten denkbar knapp gegen Evan Mobley von den Cleveland Cavaliers (363) durch. Die 15 Punkte Differenz sind der knappste Vorsprung seit der Einführung des Voting-Systems in der Saison 2002/03. Der deutsche Basketball-Profi Franz Wagner landete bei der Wahl mit insgesamt zwei Stimmen auf Platz fünf.

Barnes wurde von den Toronto Raptors im letztjährigen Draft an Position vier ausgewählt. Der flexibel einsetzbare Forward erzielte in seiner Premierensaison durchschnittlich 15,3 Punkte pro Spiel, dazu griff er sich 7,5 Rebounds. Derzeit spielt der Super-Rookie mit seinen Raptors in den NBA-Play-offs.

Diese hat der 20 Jahre alte Wagner mit Orlando deutlich verpasst. Das Team aus Florida beendete die Saison mit der zweitschlechtesten Bilanz aller Teams. Wagner kam in seiner ersten Saison in 79 Spielen auf durchschnittlich 15,2 Punkte und 4,5 Rebounds.

(SID) / Bild: Imago