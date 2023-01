Torreiches Testspiel-Remis zwischen Salzburg und Bayern

via

via Sky Sport Austria

Der FC Red Bull Salzburg hat im Testspiel gegen den Deutschen Tabellenführer ein Ausrufezeichen gesetzt. Am FC Bayern Campus in München gab es ein 4:4 (1:1).

Leroy Sané (9.) und Sekou Koita (16.) sorgten für die Treffer in Hälfte eins. Zu Beginn der zweiten Halbzeit rotierte Trainer Matthias Jaissle kräftig durch – bis auf Torhüter Philipp Köhn stand eine neue „Bullen“-Elf am Platz. Die Auswechselungen machten sich gleich bezahlt: Karim Konaté (50.) und Noah Okafor (54.) schossen Salzburg mit einem Doppelschlag zur Führung.

Auch die Bayern tauschten in der zweiten Hälfte nahezu die komplette Mannschaft durch – unter anderem kam ÖFB-Teamspieler und Ex-Salzburger Marcel Sabitzer in die Partie. Arijon Ibrahimovic (69.), Kingsley Coman (71.) und Mathys Tel (88.) drehten die Partie in der Schlussphase für die Münchner. Doch nur eine Minute nach dem Führungstreffer der Bayern war es wieder Okafor, der Salzburg ein Remis rettete (89).

Bild: Imago