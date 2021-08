Torschütze Aaronson überglücklich: “Ein Traum ist wahr geworden”

Der FC Salzburg hat am Mittwochabend zum dritten Mal in Folge den Einzug in die Champions League-Gruppenphase geschafft. Die Bullen setzten sich auch im Rückspiel bei Bröndby IF mit 2:1 durch (Gesamtscore 4:2). Brenden Aaronson erzielte in der 10. Minute den wichtigen Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0.

Nach der Partie äußerte sich der 20-jährige US-Amerikaner im Sky-Interview bei Reporter Johannes Brandl.

HIGHLIGHTS im VIDEO:

