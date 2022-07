Torschützenkönig Vrioni vor Wechsel in die MLS

Die Torschützenkönige der ADMIRAL Bundesliga sind nach jeder Saison heiß begehrt. So dürfte Giacomo Vrioni den Schritt in die Vereinigten Staaten von Amerika wagen, wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet.

Der albanische Nationalspieler war vergangene Saison an WSG Tirol verliehen und avancierte mit 19 Treffern zum Torschützenkönig, ex-aequo mit Karim Adeyemi. Als „Designated Player“ dürfte Vrioni bei New England Revolution zum Spitzenverdiener aufsteigen, ähnlich wie Ercan Kara oder auch Taxiarchis Fountas.

MLS side New England Revolution set to sign Albanian striker Giacomo Vrioni from Juventus – been told he’s the signing as a Designated Player to replace Adam Buksa, here we go. 🇦🇱🇺🇸 #NERevs

Fee is $3.8M (US) plus bonuses, set to be announced soon. pic.twitter.com/cElq2o8Roi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2022