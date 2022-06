Tortorella neuer Head-Coach der Philadelphia Flyers

John Tortorella ist zurück in der NHL. Der 63-Jährige übernimmt den Posten als Head-Coach bei den Philadelphia Flyers.

Der US-Amerikaner coachte in der besten Eishockey-Liga der Welt bereits die New York Rangers, Tampa Bay Lightning, Vancouver Canucks und bis 2021 die Columbus Blue Jackets. Tortorellas größter Erfolg ist der Stanley-Cup-Sieg mit Tampa im Jahr 2004.

Zuletzt arbeitete der exzentrische Coach als Experte im US-amerikanischen Fernsehen. „Torts“ ist in Nordamerika für seine Wutausbrüche auf und neben dem Eis bekannt, außerdem geriet er in der Vergangenheit öfters mit Spielern aus der eigenen Mannschaft aneinander.

DONE DEAL: John Tortorella has been named the 23rd head coach in franchise history. https://t.co/Zk04Kk6ZKM

— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) June 17, 2022