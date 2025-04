Torwart-Hoffnung Zawieschitzky in Youth League vor Karrierehighlight

Mit dem Final Four der UEFA Youth League steht Salzburgs 17-jährigem Nachwuchs-Tormann Christian Zawieschitzky ab Freitag in Nyon das erste Highlight einer Karriere bevor, die einst auch ins ÖFB-Team führen könnte.

Es winkt ein Endspiel gegen den FC Barcelona und der prestigeträchtige Titel, den Salzburg schon 2017 einmal gewann. Der Weg unter die Top vier war gepflastert von Erfolgen, „es wäre ein Wunder, wenn die Brust nicht breit wäre“, sagte Zawieschitzky.

Keine Niederlage in den bisherigen neun Spielen, acht Siege u.a. gegen Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid oder Titelverteidiger Olympiakos Piräus – die Bilanz der Truppe von Trainer Daniel Beichler kann sich sehen lassen. Ähnliches gilt freilich für Trabzonspor bzw. Barca und AZ Alkmaar, die einander im zweiten Halbfinale gegenüberstehen. Das Endspiel ist für Montag (18.00) angesetzt. „Egal wer, die Mannschaften sind nicht ohne Grund dabei“, sagte Zawieschitzky.

„Stimmung in der Bude“

Mit Trabzonspor erwarte die Bullen im Centre sportif de Colovray eine „kämpferische Mannschaft mit sehr vielen Fans“. Tatsächlich stellten die Türken beim 1:0-Viertelfinal-Heimsieg über Inter Mailand mit rund 40.000 Zuschauern einen beeindruckenden Bewerbsrekord auf. Auch in Nyon dürfen sie auf lautstarke Unterstützung hoffen. „Das macht den Fußball viel besser, wenn Stimmung in der Bude ist.“ Das Team aus der Schwarzmeer-Stadt sei insofern ein überraschender Halbfinalgegner, „weil sie im Jugendbereich aus dem Nichts herausgestochen sind“, betonte Zawieschitzky vor dem dritten Halbfinale (2017, 2022) der Salzburger YL-Historie.

Salzburgs Triumph 2017 empfindet Zawieschitzky weniger als Bürde denn Zusatzmotivation. „Es ist eigentlich ein noch größerer Ansporn. Ich habe in der Akademie Lehrer, die damals dabei waren, denen möchte ich zeigen, dass wir es auch schaffen können.“ 2017 kickte er noch für Wacker Innsbruck, 2020 wechselte er an die Salzach. Auch Bayern München interessierte sich für ihn. „Ich war auf Einladung der Bayern bei einem Turnier, und sie waren damals sehr zufrieden. Für mich war es aber immer klar, dass ich zu Red Bull will.“

Der „Mama einmal alles zurückgeben“

Wohin der Weg des Manuel-Neuer-Fans („Er hat das Tormannspiel revolutioniert“) noch führt, bleibt abzuwarten. Mit dem um ein Jahr älteren Salko Hamzic hat Zawieschitzky harte Konkurrenz sowohl im eigenen Club wie auch auf nationaler Ebene. In der YL stand nach den ersten zwei Partien immer der Mann aus Kundl zwischen den Stangen, beim FC Liefering teilten sich die beiden die Spielminuten. ÖFB-U19-Teamtormann Hamzic gehörte meist zum Champions-League-Kader der „großen“ Bullen, der für die U18 des ÖFB tätige Zawieschitzky stand immerhin schon viermal im Bundesliga-Aufgebot des ehemaligen Serienmeisters.

Was immer das Kommende auch bringt, Zawieschitzky träumt nicht davon – zumindest nicht laut. „Der Fokus liegt nicht so sehr auf der Zukunft. Ich bin jung und schaue, dass ich mich mit jedem Tag verbessere. Aber ich will meiner Mama einmal alles zurückgeben.“

(APA) / Bild: Imago