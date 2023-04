Torwarttrainer Özcan verlässt Bayer Leverkusen

„Ramazan Özcan war in seiner Zeit bei Bayer 04 nicht nur ein verlässlicher Profi, sondern hat sich im Anschluss an seine aktive Karriere auch als fachlich hervorragender Mitarbeiter unseres Leistungszentrums erwiesen“, betont Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. „Wir bedanken uns bei Rambo für seine wichtigen Impulse und wünschen ihm für seinen weiteren Weg viel Erfolg.“

Der ehemalige ÖFB-Keeper selbst erklärt, dass es „Zeit ist, etwas Neues zu wagen. Ich bedanke mich bei Bayer 04 für die wunderbare Zeit und wünsche dem Klub nur das Beste.“ Özcan bestritt in seiner aktiven Karriere zehn Einsätze für das österreichische Nationalteam.

Nach seiner aktiven Karriere sammelte Özcan als Torwarttrainer im Aufbaubereich (U12 bis U15) erste Erfahrungen auf diesem Gebiet. Ein Jahr später wechselte er als U19-Torwarttrainer in den Leistungsbereich und verantwortete über zwei Spielzeiten das Training der Leverkusener Torwarttalente in der Junioren-Bundesliga.

Während seiner Torhüter-Karriere war Özcan 2016 vom FC Ingolstadt nach Leverkusen gewechselt. Als verlässliche Nummer zwei bestritt der gebürtige Vorarlberger in den folgenden vier Jahren auf nationaler und internationaler Ebene acht Pflichtspiele für die Werkself und erfüllte sich im Dezember 2016 beim 3:0-Heimsieg gegen die AS Monaco unter anderem den Traum von einem Einsatz in der UEFA Champions League.

Nachfolger von Torwarttrainer Almer beim ÖFB?

Die nächste Station für Özcan könnte der offene Posten als Torwarttrainer beim ÖFB-Team sein: Nach dem Abgang von Torwarttrainer Robert Almer, gibt es dort noch keinen Nachfolger. Laut ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel soll in den nächsten Wochen eine Lösung präsentiert werden. Teamchef Ralf Rangnick und Özcan kennen sich aus der Zeit bei TSG Hoffenheim. In der zweiten Deutschen Bundesliga kam der Torhüter damals in der Rückrunde 2017/08 unter Trainer Rangnick auf 19 Einsätze.

(Bayer 04 Leverkusen/Red.)

Beitragsbild: Imago