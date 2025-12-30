Tottenham an Bayern-Star Goretzka interessiert? Das steckt hinter den Gerüchten

Der Vertrag von Leon Goretzka beim FC Bayern München läuft im kommenden Sommer aus. Immer wieder gibt es neue Gerüchte um seine Zukunft.

Nun soll Tottenham Hotspur angeblich an einem Winter-Transfer arbeiten.

Sky Sport kann die Gerüchte aber klar dementieren. Im Moment gibt es keine Anzeichen dafür, dass Goretzka die Münchner im Januar verlässt, wie auch The Athletic-Journalist Seb Stafford-Bloor berichtet.

Trainer Vincent Kompany schätzt den 30-jährigen Mittelfeldspieler sehr. In der laufenden Saison kommt Goretzka wettbewerbsübergreifend auf 23 Pflichtspieleinsätze. Seine Zukunft über den Sommer hinaus ist aber nach wie vor ungeklärt.

Der 67-malige deutsche Nationalspieler war 2018 vom FC Schalke 04 nach München gewechselt. Seitdem hat Goretzka 287 Pflichtspiele für die Bayern absolviert. Dabei erzielte er 46 Tore und bereitete 48 weitere vor. Neben sechs deutschen Meisterschaften gewann der Routinier unter anderem 2020 die Champions League.

Rayan nicht im Bayern-Visier

Ebenfalls kalt sind die Gerüchte um brasilianische Juwel Rayan. Der 19-jährige Stürmer von Vasco da Gama ist den Bayern intern zwar bekannt, allerdings steht er weder für den Winter noch für den Sommer auf der Wunschliste.

Es gibt keine Pläne, ein Angebot für den talentierten Angreifer vorzubereiten und auch Gespräche zwischen den Vereinen haben bislang nicht stattgefunden. Die Münchner haben andere Spieler im Visier.