Tottenham bereitet wohl Angebot für Kane-Nachfolger vor

Tottenham Hotspur bereitet offenbar ein Angebot für Mehdi Taremi vom FC Porto vor. Laut der portugiesischen Zeitung Ojogo wollen die Spurs rund 24 Millionen Euro bieten.

In der vergangenen Saison erzielt Taremi in 51 Spielen für Porto 31 Tore. Neben den Spurs soll aber auch der AC Mailand an dem Stürmer interessiert sein. Aufgrund der Champions-League-Teilnahme sollen die Italiener sogar von Taremi bevorzugt werden.

Bei einem Abgang von Harry Kane erhofft sich Tottenhams Trainer Ange Postecoglou eine Verpflichtung eines neuen Stürmers.

Bild: Imago