Tottenham besiegt Crystal Palace bei Kane-Rekord

Tottenham zeigt keine Blöße und schlägt Crystal Palace mit 3:0 und springt vorerst auf den fünften Tabellenplatz.

Tottenham griff im ersten Durchgang immer wieder mit sehr viel Tempo an und brachte die Defensive der Gäste so ordentlich in Bedrängnis. Kane (32.) und Moura (34.) sorgten für eine verdiente Halbzeit-Führung gegen dezimierte Eagles: Zaha sah in der 38. Minute Gelb-Rot.

Für Harry Kane war das 1:0 ein besonderes Tor sein neunter Treffer am Boxing Day. Damit stellte der Angreifer die Bestmarke vom langjährigen Liverpool-Stürmer Robbie Fowler ein, der zwischen 1994 und 2004 ebenfalls neun Treffer am Boxing Day markierte.

Interessant: Immer wenn Kane am 2. Weihnachtsfeiertag auf dem Platz stand, hat er für die Spurs getroffen – und jedes Mal gewann Tottenham die Partie. 2014 erzielte Kane ein Tor bei Leicester City zum Sieg, 2015 zwei gegen Norwich City, 217 drei gegen den FC Southampton, 2018 eins gegen den AFC Bournemouth, 2019 eins gegen Brighton and Hove Albion und 2021 eins gegen Palace.

Im zweiten Durchgang dominierte das Team von Trainer Conte und wollte die Entscheidung herbeiführen. Son erzielte das 3:0 in der 74. Minute, machte den Deckel drauf und sorgte für einen geruhsamen zweiten Weihnachtsfeiertag bei den Fans der Nordlondoner.

