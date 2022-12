Tottenham-Coach Conte „nicht glücklich“ über kurze Pause

Die kurze Pause nach der Fußball-WM vor der Wiederaufnahme der Premier League am Montag (alle Spiele live Sky – streamt den Boxing Day mit Sky X um nur 99€ im Jahr!) gefällt Tottenham-Trainer Antonio Conte gar nicht.

„Es ist eine seltsame Situation. Und ehrlich gesagt, so schnell wieder zu spielen, nur eine Woche nach der WM – ich bin nicht wirklich glücklich“, sagte Conte und kündigte für das Spurs-Auftaktmatch gegen Brentford und darüber hinaus Schonung von Spielern an. Fix am Montag fehlen werden die WM-Finalisten Cristian Romero und Hugo Lloris.

Offensivmann Richarlison fällt mit einer bei der WM erlittenen Oberschenkelblessur noch bis Mitte Jänner aus. Insgesamt zwölf Tottenham-Spieler waren in Katar dabei. Conte gab zu bedenken, dass die WM-Teilnehmer einer eigentlich unzumutbaren Dauerbelastung ausgesetzt seien, während der Rest einen ungestörten Vorbereitungsmonat verbracht habe.

(APA)

Bild: Imago