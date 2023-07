Tottenham-Eigentümer fordert wohl sofortigen Verkauf von Kane

Mit Blick auf einen möglichen Wechsel von Topstürmer Harry Kane zum FC Bayern hat sich jetzt auch der Besitzer von Kanes derzeitigem Verein Tottenham Hotspur eingeschaltet.

Laut Berichten in britischen Medien hat Spurs-Eigner Joe Lewis dem Clubboss Daniel Levy angewiesen, den 29 Jahre alten Kane in diesem Sommer zu verkaufen, falls der sich weigert, einen neuen Vertrag in London zu unterzeichnen. Das berichteten der Telegraph und die Daily Mail am Montag.

Demnach will Lewis verhindern, dass der von den Bayern umworbene Kane seinen aktuellen Vertrag aussitzt und die Spurs im Sommer 2025 ablösefrei verlassen kann. Nach Sky Informationen wird Harry Kane seinen Vertrag bei den Spurs definitiv nicht verlängern. „Das hat er klipp und klar bei den Spurs hinterlegt“, betonte Sky Reporter und Transfer-Experte Florian Plettenberg am Freitagabend bei Transfer Update – die Show. „Er wird seinen Vertrag nicht über 2024 hinaus verlängern.“

Druck auf Levy wächst

In der Folge wächst natürlich der Druck auf Kane-Klub Tottenham: „Daniel Levy steht jetzt unter Zugzwang“, fügte Plettenberg hinzu und verwies auf die einzigen beiden Spurs-Optionen: „Entweder verliert Levy ihn 2024 ablösefrei oder er nimmt in diesem Sommer die Kohle der Bayern (80 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro Bonus).“

Clubboss Levy fordert für den England-Kapitän dem Vernehmen nach 100 Millionen Pfund (115 Millionen Euro).

Fakt ist: Die Verhandlungen laufen weiter. Die Zeichen stehen jedoch eindeutig auf einen Kane-Abschied aus London – auch weil sich Tottenham keinen ablösefreien Abgang erlauben kann: „Wir bleiben dabei: Dieser Deal geht noch in diesem Sommer durch“, machte der Sky Reporter deutlich und sagte abschließend: „Die Bayern bekommen Kane – auch weil Kane es unbedingt will.“

(dpa/Red.)

Bild: Imago