Tottenham gegen ManCity jetzt live und exklusiv auf Sky

Harry Kane vs. Erling Haaland – Tottenham empfängt ManCity im „Match of the Week”!

Am Sonntag begrüßen ab 17:00 Uhr die Sky Experten René Adler und Raphael Honigstein sowie Florian Schmidt-Sommerfeld die Zuschauer:innen auf Sky Sport Austria 1.

Erst vor zwei Wochen standen sich beide Teams in der Liga gegenüber, da die eigentlich für den 7. Spieltag angesetzte Partie nachgeholt werden musste. In dem ereignisreichen Match schlug letztlich Manchester City die Spurs mit 4:2. Unter den Torschützen befand sich auch Erling Haaland, der mit sagenhaften 25 Treffern die Torschützenliste anführt.

Direkt dahinter folgt der Topstürmer Tottenhams, Harry Kane (16 Tore). Da der Abstand auf Tabellenführer Arsenal schon fünf Punkte beträgt und die Gunners zudem ein Spiel weniger absolviert haben, dürfen sich die Citizens derweil keine Niederlage erlauben. Die Elf von Antonio Conte hingegen will an den Champions League Plätzen dranbleiben.

