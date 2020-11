Tottenham gewinnt gegen Ludogorets – Napoli siegt für Maradona

Tottenham Hotspur kommt in der Fußball-Europa-League mit drei Punkte Vorsprung auf den LASK zum Gastspiel am 3. Dezember nach Linz. Der Favorit der Gruppe J deklassierte am Donnerstagabend das abgeschlagene Schlusslicht Ludogorets Rasgrad mit 4:0 (2:0) und liegt punktegleich mit Royal Antwerpen auf Rang zwei.

SSC Napoli holte einen Tag nach dem Tod von Diego Maradona einen 2:0-Sieg gegen NK Rijeka. In Andenken an Maradona liefen alle Napoli-Spieler mit der Nummer 10 auf dem Rücken und dem Namenszug der früheren Clublegende ins Stadion ein. Vor dem Anpfiff gab es zudem eine Schweigeminute für den Argentinier, dessen Bild auf der Anzeigetafel des leeren Stadions zu sehen war.

Tottenham musste dank Carlos Vinicius nicht lange Zittern. Der Brasilianer, in der vergangenen Saison Torschützenkönig in Portugal, erzielte in der 16. Minute seinen ersten Treffer für die Spurs und legte in der 34. Minute das 2:0 nach. Harry Winks (63.) und Lucas Moura (73.) trafen für die Mannschaft von Startrainer Jose Mourinho nach der Pause.

Ein Erfolgserlebnis gab es für Aleksandar Dragovic. Der Verteidiger gewann mit Bayer Leverkusen gegen Hapoel Beer-Sheva mit 4:1 (1:0) und steht unmittelbar vor dem Aufstieg. Leverkusen und Slavia Prag halten in der Gruppe C bei je neun Punkten und benötigen nur noch einen Zähler, um den Einzug ins Sechzehntelfinale zu fixieren. ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger wurde bei Leverkusen in der 91. Minute eingewechselt.

Dämpfer für PAOK

Für Stefan Schwab, der durchspielte, und Thomas Murg (ab 58.) setzte es mit PAOK Saloniki eine bittere Niederlage. Die Griechen führten bei PSV Eindhoven nach 13 Minuten mit 2:0, unterlagen den von Ex-Salzburg-Trainer Roger Schmidt betreuten Niederländern aber noch 2:3. PAOK (5 Punkte) fiel in der Gruppe E hinter Eindhoven (6) auf Rang drei zurück, der FC Granada (10) führt die Gruppe souverän an.

(APA)

Beitragsbild: Getty