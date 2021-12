Tottenham Hotspur gegen den FC Liverpool am Sonntag im „Match of the Week“! Die Premier League live und exklusiv bei Sky

Das „Match of the Week” aus dem Tottenham Hotspur Stadium ab 17:00 Uhr mit den Sky Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein sowie mit Florian Schmidt-Sommerfeld

Aston Villa gegen FC Burnley und Leeds United gegen FC Arsenal am Samstag

Wolverhampton Wanderers gegen FC Chelsea am Sonntag ab 14:55 Uhr auf Sky Sport Premier League

Newcastle United gegen Manchester City am Sonntag ab 15:05 Uhr auf Sky Sport 7

„Box2Box – Dein Rückblick“: mit Toni Tomic immer montags um 16:00 Uhr auf Sky Sport News

In der Zeit vom 17. Dezember bis zum 6. Jänner wird Sky Sport 1 zu Sky Sport Premier League

Das 3:1 über den Tabellenvorletzten Newcastle war für Jürgen Klopp und den FC Liverpool der sechste Sieg in Folge. Mit nur einem Punkt weniger bleiben die Reds dicht an Tabellenführer Manchester City dran.



Am Sonntag geht’s nun im „Match of the Week“ zu Tottenham Hotspur. Die Sky Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein sowie Florian Schmidt-Sommerfeld kommentieren die Geschehnisse aus dem Tottenham Hotspur Stadium ab 17:00 Uhr auf Sky Sport Premier League, dem neuen Pop-up Channel.



Bereits zuvor um 15:00 Uhr beziehungsweise 15:15 Uhr sind der FC Chelsea gegen die Wolverhampton Wanderers sowie Manchester City gegen Newcastle United im Einsatz.



Aston Villa trifft schon am Samstag auf den FC Burnley, ebenso wie der FC Arsenal, der bei Leeds United zu Gast ist.



Beide Partien zeigt Sky auf Sky Sport Premier League. Der Channel ersetzt ab heute bis zum 6. Jänner 2022 Sky Sport 1. Höhepunkt der vielen Liveübertragungen werden dann der legendäre Boxing Day während der Festtage sowie das Duell zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool am 2. Jänner 2022 sein.



„Box2Box – Dein Rückblick“ immer montags auf Sky Sport News

Immer montags im Anschluss an den Spieltag in England meldet sich Moderator Toni Tomic mit „Box2Box – Dein Rückblick“. Die halbstündige Sendung wird um 16:00 auf Sky Sport News ausgestrahlt und lässt den zurückliegenden Spieltag auf der Insel Revue passieren. Auf Sky Sport 1 wird „Box2Box“ in der Regel um 20:15 Uhr ausgestrahlt.



Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Österreich. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Österreich live übertragen und im gewohnten Umfang berichten.





Der 18. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:



Samstag:

15:50 Uhr: Aston Villa – FC Burnley live auf Sky Sport Premier League

18:20 Uhr: Leeds United – FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League



Sonntag:

14:55 Uhr: Wolverhampton Wanderers – FC Chelsea live auf Sky Sport Premier League

15:05 Uhr: Newcastle United – Manchester City live auf Sky Sport 7

17:00 Uhr: „Match of the Week“: Tottenham Hotspur – FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League

19:30 Uhr: “What a strike!” – die Highlight-Show live auf Sky Sport Premier League



Montag:

16:00 Uhr: “Box2Box – Dein Rückblick” auf Sky Sport News

Bild: Imago