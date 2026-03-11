Spurs-Krise: Fünf Schlüsselfragen für die Zukunft

Tottenham hat das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale bei Atletico Madrid mit 2:5 verloren. Der nächste Tiefpunkt einer Saison, die weiter aus dem Ruder läuft: Es war bereits die sechste Niederlage in Folge.

Der Klub bestätigte, dass Igor Tudor am Freitag vor dem Spiel gegen Liverpool (am Sonntag ab 17 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X) vor die Medien treten wird. Sky beantwortet die wichtigsten Fragen zur Spurs-Krise.

Wie ist die Stimmung im Tottenham-Lager?

Sky Sports News-Reporter Gary Cotterill berichtet von „Unglauben“ rund um den Klub – insbesondere bei Fans, die am Trainingsgelände vorbeifahren oder vor Ort nachfragen, was los sei. Am Mittwoch sei CEO Vinai Venkatesham früh am Trainingszentrum eingetroffen. Cotterill geht davon aus, dass es zu einem Treffen kommen und Tudors Zeit enden könnte. Dazu kam es bislang nicht.

Wer entscheidet über eine mögliche Tudor-Trennung?

Laut Sky Sports News-Reporter Lyall Thomas läuft der Prozess ähnlich wie bei der Entlassung von Thomas Frank: Eine Führungsgruppe, unter anderem CEO Vinai Venkatesham und Sportdirektor Johan Lange, gibt eine Empfehlung an Eigentümer und Vorstand ab. Die finale Entscheidung liege jedoch bei den Besitzern Vivienne und Charles Lewis.

Einfluss könnte auch Nick Beucher, der Schwiegersohn von Vivienne Lewis, haben. Beucher soll demnach bei wichtigen Entscheidungen zunehmend Einfluss nehmen.

Warum wurde Igor Tudor überhaupt geholt?

Michael Bridge von Sky Sports News meint: Tudor sei als „Feuerlöscher“ geholt worden – habe bei Tottenham aber „noch mehr Flammen“ entfacht. Die Partie in Madrid sei als „Bonus“ gesehen worden, habe aber zusätzlichen Schaden angerichtet. Bridge verweist darauf, dass Tudor eine Empfehlung von Fabio Paratici gewesen sei, der nicht mehr beim Klub ist.

Reporter Kaveh Solhekol ergänzt, er kenne „niemanden“ im Fußball, der Tudor für die richtige Wahl gehalten habe. Tottenham hätte nach Franks Aus einen Coach mit England-Erfahrung holen müssen. Tudor bringe das nicht mit.

Kann es noch schlimmer werden?

Sky Sports News zieht eine düstere Bilanz: Tudors Verpflichtung wurde am 14. Februar bekanntgegeben. Seitdem lautet die Bilanz: Vier Spiele, vier Niederlagen, 14 Gegentore, das ist der schlechteste Start eines Tottenham-Trainers. Nach dem 2:5 in Madrid ist das Champions-League-Aus fast besiegelt, in der Premier League warten harte Brocken auf die Spurs.

Als nächstes trifft Tottenham um ÖFB-Legionär Kevin Danso in der Liga auf Liverpool (auswärts) und Nottingham Forest. Bis zur länderspielbedigten Ligapause könnten die Spurs in die Abstiegszone rutschen.

Wer käme als neuer Trainer infrage?

Die englischen Kollegen von Sky Sports News sind der Meinung, Tottenham müsse rasch entscheiden, ob vor Saisonende noch einmal gehandelt wird. Die Optionen seien aber „noch weniger“ als zuvor. Unter dem Strich gebe es vorerst nur ein Ziel: In der Premier League bleiben.

Für dieses Unterfangen brauche es jemanden, der Liga und Klub „in- und auswendig“ kenne. Sky Sports News-Reporter Kaveh Solhekol würde Tim Sherwood oder Robbie Keane anrufen.

