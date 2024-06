Tottenham verabschiedet Quartett um Dier

Tottenham Hotspur hat die auslaufenden Verträge mit einem Spieler-Quartett nicht verlängert.

Wie die Londoner am Mittwoch mitteilten, verlassen Eric Dier, Japhet Tanganga sowie die beiden Flügelspieler Ryan Sessegnon und Ivan Perisic den Klub mit Saisonende.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Dier bis 2025 bei Bayern

Dier wird in der kommenden Saison für den FC Bayern auflaufen, an den er bereits in der Rückrunde verliehen war. Sky hatte bereits Anfang Jänner berichtet, dass der 30 Jahre alte Engländer zunächst einen Vertrag bis Saisonende unterschreibt mit einer Option auf ein weiteres Jahr.

Durch eine bestimmte Zahl von Einsätzen für die Münchener wurde in Diers Vertrag eine Klausel aktiviert, die den Innenverteidiger nun bis 2025 an den deutschen Rekordmeister bindet.

Bild: Imago