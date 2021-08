Tottenham verpflichtet Romero

via

via Sky Sport Austria

Der englische Fußball-Premier-League-Club Tottenham Hotspur hat am Freitag die Verpflichtung des argentinischen Abwehrspielers Cristian Romero bekanntgegeben.

Atalanta Bergamo hatte den an Juventus Turin verliehenen 23-Jährigen am gleichen Tag dank einer Option zurückgeholt, damit wurde der Wechsel auf die Insel möglich. Die Ablösesumme beträgt laut Medienberichten 42 Millionen Pfund (49,4 Mio. Euro). Romero war vergangene Saison in Italien zum besten Verteidiger der Serie A gewählt worden und wurde zuletzt mit dem Nationalteam Sieger der Copa America. Der Leihvertrag bei “Juve” wäre noch bis Saisonende 2021/22 gelaufen.

(APA)/Bild: Imago