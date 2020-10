Tottenham verpflichtet Wales-Teamspieler Rodon

via

via Sky Sport Austria

Tottenham hat noch einmal auf dem innerbritischen Transfermarkt zugeschlagen.

Die Londoner gaben am Freitag die Verpflichtung des walisischen Teamspielers Joe Rodon von Swansea City bekannt. Der 22-jährige Verteidiger kommt für kolportierte elf Millionen Pfund (12,15 Mio. Euro) zum Team von Startrainer Jose Mourinho, das am Donnerstag zum Auftakt der Europa-League-Gruppenphase den LASK empfängt.

Das Transferfenster der English Football League (EFL) schloss erst am Freitag – und damit elf Tage nach jenem in der Premier League und auch in anderen großen europäischen Ligen. Premier-League-Vereinen war es dadurch aber noch erlaubt, Geschäfte mit unterklassigen britischen Clubs abzuwickeln.

(APA).

Beitragsbild: Getty Images.