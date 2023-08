„Tour de Gall“: Großer Empfang für Gall in Tiroler Heimat

Flankiert von u.a. Tirols Landeshauptmann Anton Mattle ist Radstar Felix Gall am Mittwoch bei der „Tour de Gall“ zu einem großen Empfang nach Nußdorf-Debant geradelt. Gemeinsam mit hunderten weiteren Pedalrittern legte der Etappensieger bei der diesjährigen Tour de France die rund fünf Kilometer von Lienz in seine Heimatgemeinde zurück, wo der 25-Jährige von der Marktmusikkapelle und der Schützenkompanie sowie Fahnenabordnungen der Tiroler Traditionsverbände erwartet wurde.

Neben Mattle gab sich weitere Sport- und Radprominenz ein Stelldichein. Ski-Legende Franz Klammer war ebenso an Ort und Stelle wie Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl oder die ehemaligen heimischen Radgrößen Wolfgang Steinmayr, Helmut Wechselberger, Thomas Rohregger und Bernhard Eisel.

Gall hatte bei der „Großen Schleife“ am 19. Juli die Königsetappe von Saint-Gervais Mont-Blanc nach Courchevel für sich entschieden und das berühmteste Radrennen der Welt in der Bergwertung auf Rang zwei bzw. in der Gesamtwertung auf Platz acht beendet.

(APA)

Beitragsbild: GEPA