Tour de Suisse: Gall verliert weiter Zeit auf Yates

Adam Yates dominiert weiter die Tour de Suisse.

Der Brite, der am Mittwoch die Gesamtführung übernommen hatte, gewann am Donnerstag solo die 5. Etappe über 148,6 km von Ambri nach Cari. Felix Gall musste bei der Hälfte des 10 km langen Schlussanstiegs abreißen lassen, der Kapitän vom Decathlon-Team kam als Neunter mit 1:13 Min. Rückstand auf Yates ins Ziel. In der Gesamtwertung der acht Etappen umfassenden Rad-Rundfahrt liegt der Vorjahres-Zweite an elfter Stelle (+3:05 Min).

Zweiter bei der Bergankunft im Tessin wurde Yates‘ UAE-Teamkollege Joao Almeida (+0:05 Min). Der Portugiese liegt auch im Gesamtklassement mit 35 Sekunden Rückstand auf Platz zwei. Tages- und Gesamt-Dritter ist der Kolumbianer Egan Bernal (1:11 zurück). Patrick Konrad kam als 28. ins Ziel, er ist gesamt 26. (+8:57 Min).

Unter dem Tempodiktat des UAE-Teams entwickelte sich ein Ausscheidungsfahren. Neben Gall und Vorjahres-Triumphator Mattias Skjelmose verlor mit dem Niederländer Wilco Kelderman ein weiterer Mitfavorit relativ früh den Kontakt zur Spitze.

(APA) / Bild: GEPA