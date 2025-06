Tour de Suisse: Meeus gewinnt sechste Etappe

Der belgische Radprofi Jordi Meeus hat dem deutschen Top-Team Red Bull-Bora-hansgrohe den ersten Tageserfolg bei der 88. Tour de Suisse beschert.

Der 26-Jährige gewann am Freitag nach 186,7 km den Massensprint in Neuhausen am Rheinfall und verwies den Italiener Davide Ballerini (XDS Astana) und den Briten Lewis Askey (Groupama-FDJ) auf die Plätze. Für Meeus war es der zweite Saisonsieg.

Keine Veränderung gab es auf der sechsten Etappe an der Spitze der Gesamtwertung. In Führung liegt weiter der Franzose Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels).

Am Samstag steht das längste Teilstück der diesjährigen Tour de Suisse auf dem Programm. Die siebte und vorletzte Etappe führt über 207,3 km von Neuhausen am Rheinfall nach Emmetten.

(SID) Foto: Imago