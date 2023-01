Tour of the Alps im April mit Österreichs Nationalteam

Auf der Nennliste der diesjährigen Tour of the Alps (17. bis 21. April) ist neben acht Teams der WorldTour, der höchsten Liga des Radsports, auch das österreichische Nationalteam.

Das gaben die Veranstalter am Donnerstag in Innsbruck bekannt. ÖRV-Präsident Harald Mayer bezeichnete die Teilnahme als eine „wundervolle Gelegenheit für unsere Athleten, um sich selbst bei einer Topveranstaltung zu präsentieren“.

Von Rattenberg aus führt die erste Etappe in das Alpbachtal und wird vollständig in Österreich ausgetragen. Am zweiten Tag übersiedelt das Rennen dann über den Brennerpass nach Italien.

„Es ist eine große Ehre für uns, an einem solch großen Event teilzunehmen. Wir wollen ein großes Dankeschön an die Organisatoren aussprechen, da wir nun die Möglichkeit haben, unsere jungen Athleten in eine so große Rundfahrt zu entsenden an der Seite von erfahrenen Athleten, die sie in diese Herausforderung leiten werden“, sagte Nationalteamtrainer Stefan Sölkner, der ein siebenköpfiges Team mit jungen, aber auch erfahrenen Profis an den Start bringen will.

Unter den präsentierten Mannschaften befinden sich das deutsche Bora-Team, Movistar, AG2R Citroën sowie Bahrain-Victorious. Dort stehen mit Marco Haller, Patrick Konrad, Patrick Gamper, Gregor Mühlberger, Felix Gall, Hermann Pernsteiner und Neo-Profi Rainer Kepplinger gleich acht österreichische Profis unter Vertrag, die bei der Tour of the Alps mit ihren Teams an den Start gehen könnten. Sie würden für Sölkner demzufolge nicht zur Verfügung stehen. „Aber es gibt noch einige andere Profis und starke junge Athleten in Österreich, die für das Nationalteam fahren können und auch wollen. Von dem her werden wir sicher mit einer sehr guten Mannschaft am Start stehen.“

(APA)

Beitragsbild: GEPA