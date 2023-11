Tour-Teilnahme 2024 in Gefahr: Schwab verpasst Cut in Mexiko

Golf-Profi Matthias Schwab hat nach seiner 68er-Auftaktrunde bei der „World Wide Technology Championship“ in Los Cabos den Cut verpasst. Der Steirer schaffte am Freitag nur eine 73 und bilanzierte damit mit drei unter Par. Das war zu wenig, er hätte um zwei Schläge weniger brauchen müssen und wurde nur 86. Schwab hat nun noch zwei Chancen, sich wichtig benötigte FedEX-Cup Punkte zu holen.

Nur die Top 125 dürfen 2024 an der PGA-Tour teilnehmen. In den zwei verbleibenden Turnieren muss sich der 28-Jährige zumindest einmal in die Top Ten spielen, um das Ticket zu lösen.

(APA) / Bild: GEPA