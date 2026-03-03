Trade! Oilers reagieren auf Defensiv-Schwäche

Die Edmonton Oilers haben vor dem Schlussspurt in der NHL-Hauptrunde auf ihre Probleme reagiert und US-Verteidiger Connor Murphy verpflichtet.

Der 32-Jährige kommt von den Chicago Blackhawks, im Gegenzug geben die Kanadier einen Zweitrundenpick für den Draft 2028 ab. Im Rahmen der Vereinbarung zahlen die Blackhawks weiter 50 Prozent von Murphys Jahresgehalt, das bei 4,4 Millionen Dollar liegt.

In den drei Partien seit der Rückkehr nach den Olympischen Spielen in Italien kassierte Edmonton zwölf Treffer, fünf der vergangenen sechs Spiele gingen verloren. In dieser Spanne kassierten die Oilers 28 Tore.

Murphy ein guter Shotblocker

Murphy war in dieser Saison bei Chicago der Verteidiger mit den meisten geblockten Schüssen (87) und hatte lag auch bei der Eiszeit im Unterzahlspiel (177:17 Minuten) vorn.

In der Nacht zu Mittwoch geht es für Draisaitl mit dem deutschen Duell gegen Tim Stützle und die Ottawa Senators weiter. Mit 29 Siegen und 32 Niederlagen sind die Oilers im Westen Siebter und belegen einen Playoff-Platz.

(SID)

Beitragsbild: Imago