„Tradition“: Norris übernimmt nach WM-Triumph Startnummer „1“

Der frischgebackene Formel-1-Weltmeister Lando Norris wird in der kommenden Saison mit der legendären „1“ auf seinem McLaren an den Start gehen.

Das bestätigte der 26-Jährige einen Tag nach seinem großen Triumph in Abu Dhabi im Interview bei Sky Sports UK. „Es ist Tradition. Es gibt sie aus einem bestimmten Grund“, sagte Norris: „Es gibt sie, weil man versuchen kann, sie zu greifen, und man kann hart daran arbeiten, sie zu erreichen.“

Nur der amtierende Weltmeister darf in der Königsklasse des Motorsports mit der eins an den Start gehen – muss aber nicht. Während die Ziffer in den vergangenen vier Jahren auf dem Red Bull von Max Verstappen zu sehen war, hatte sich zuvor Rekordweltmeister Lewis Hamilton dagegen entschieden und weiter die 44 genutzt.

„Mit Stolz tragen“

Norris nutzte die Nummer vier, nun folgt aber der Wechsel. „Wir alle als Team, das eine Rolle bei McLaren oder an meinem Auto spielt, werden das mit Stolz tragen. Das gilt für alle meine Mechaniker, meine Ingenieure, einfach jeden, der Teil von McLaren ist“, sagte der Brite: „Es geht also nicht nur um mich, sondern auch um sie.“

Es sei ihr Stolz, „zu wissen, dass sie viel Arbeit und Mühe in alles gesteckt haben und nun auch sagen können: ‚Wir sind die Nummer eins.‘ Es ist nicht so cool, wenn man sagt: ‚Wir sind die Nummer vier‘, also werden sie noch glücklicher sein als ich“, sagte Norris.

Beim spannenden Saisonfinale in Abu Dhabi hatte sich Norris am Sonntag mit einem dritten Platz im Rennen seinen ersten WM-Titel gesichert.

(SID) / Bild: Imago