Tradition trifft Inklusion: Sturm präsentiert neue Europacup-Trikots

Der SK Sturm Graz hat die neuen Trikots für die internationalen Auftritte in der Europacup-Saison 2025/26 vorgestellt.

Während die Grundfarben klassisch in Schwarz und Weiß gehalten sind, beschreiten die Grazer bei der Gestaltung neue Wege und setzen gemeinsam mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband Steiermark ein starkes Zeichen in Sachen Inklusion und Barrierefreiheit.

Als erster Fußballverein Österreichs integriert Sturm Graz in dieser Form Blindenschrift auf seinen Trikots. Man würdigt damit 200 Jahre Brailleschrift, die das Leben von Millionen Menschen weltweit prägt.

In der Mitte der jeweiligen Trikots ist pro Farbe ein unterschiedlicher Schriftzug zu erfühlen. Am schwarzen Shirt wurde der Schriftzug „Die Schwoazn in Europa, schalalalala“ verewigt. Auf den weißen Jerseys „Der SK Sturm ist ein Verein für alle“. Zusätzlich wurde beim schwarzen Trikot das Logo durch eine Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre oft verwendeten Fahne ersetzt.

Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich erklärt: „Mit dem neuen Design legen wir ganz besonderen Wert auf das Thema Inklusion und im Speziellen wollen wir dem Blinden- und Sehbehindertenverband eine Bühne bieten. Wie in unserem Leitbild festgehalten: Der SK Sturm ist ein Verein für alle und dahingehend wollen wir mit dem neuen Trikot noch einmal ein starkes Zeichen genau dafür setzen!“

Erstmals getragen wird das neue Trikot im Champions-League-Playoff gegen FK Bodø/Glimt. Das Rückspiel seht ihr am 26. August ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame mit Sky X!

Foto: SK Sturm Graz