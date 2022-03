Traditionsbruch im Clasico: Real & Barca überraschen mit Trikotwahl

Am Sonntag steht der Clasico (21 Uhr) zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona in der spanischen La Liga auf dem Programm. Anders als üblich treten beide Teams in ungewohnten Trikots an.

Denn traditionell läuft Real im heimischen Estadio Santiago Bernabeu ganz in Weiß auf. Die Katalanen spielen üblicherweise in den Vereinsfarben Blau und Rot. Doch am kommenden Sonntag wird das auf beiden Seiten anders aussehen.

Real wird anlässlich seines 120-jährigen Jubiläums mit einem Sondertrikot von Star-Designer Yoji Yamamoto spielen. Dieses ist komplett in Schwarz gehalten. Es ist das erst zweite Mal in den vergangenen 41 Jahren, dass der spanische Rekordmeister zu Hause nicht in Weiß aufläuft.

Barca muss ausweichen

2019 spielten die Königlichen anlässlich des UN-Klimagipfels in der spanischen Hauptstadt in einem mintgrünen Jersey. Ein Jahr später agierten die Madrilenen jeweils einmal in Pink und einmal in einem Sondertrikot von Musik-Star Pharell Williams – allerdings beide Male in der Ausweichspielstätte Estadio Alfredo Di Stefano.

Durch die dunkle Trikotfarbe Reals im kommenden Clasico muss auch Barca aus farblichen Gründen auf das gewohnte rot-blaue Jersey verzichten. Die Katalanen weichen alternativ auf ihr gelbes Trikot aus. So sind die Farben der Jerseys der beiden Erzrivalen für alle Beteiligten zumindest klar zu unterscheiden.

(skysport.de) / Bild: Imago