Traditionsklubs eröffnen Saison 2020/21: DFL terminiert Spieltage 1 bis 8

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) veröffentlichte am Freitag den Spielplan für die ersten acht Spieltage der 2. Bundesliga.

Die Fans der 2. Bundesliga dürfen sich auf das Duell zwischen dem Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf freuen. Am Freitag, den 18. September treffen beide Traditionsvereine um 18:30 Uhr aufeinander.

Parallel greift ein weiterer Hochkaräter im deutschen Fußball-Unterhaus ins Geschehen ein: Der 1. FC Nürnberg gastiert beim SSV Jahn Regensburg. Die Montagspartie werden der VfL Bochum und der FC St. Pauli (21. September, 20:30 Uhr) bestreiten.

1. Spieltag:

18.09.2020 – Fr 18.30: Hamburger SV – Fortuna Düsseldorf

18.09.2020 – Fr 18.30: SSV Jahn Regensburg – 1. FC Nürnberg

19.09.2020 – Sa 13.00: Hannover 96 – Karlsruher SC

19.09.2020 – Sa 13.00: SV Sandhausen – SV Darmstadt 98

19.09.2020 – Sa 13.00: FC Würzburger Kickers – FC Erzgebirge Aue

20.09.2020 – So 13.30: 1. FC Heidenheim 1846 – Eintracht Braunschweig

20.09.2020 – So 13.30: SpVgg Greuther Fürth – VfL Osnabrück

20.09.2020 – So 13.30: Holstein Kiel – SC Paderborn 07

21.09.2020 – Mo 20.30: VfL Bochum 1848 – FC St. Pauli

2. Spieltag:

25.09.2020 – Fr 18.30: FC Erzgebirge Aue – SpVgg Greuther Fürth

25.09.2020 – Fr 18.30: VfL Osnabrück – Hannover 96

26.09.2020 – Sa 13.00: Fortuna Düsseldorf – FC Würzburger Kickers

26.09.2020 – Sa 13.00: SV Darmstadt 98 – SSV Jahn Regensburg

26.09.2020 – Sa 13.00: Eintracht Braunschweig – Holstein Kiel

27.09.2020 – So 13.30: FC St. Pauli – 1. FC Heidenheim 1846

27.09.2020 – So 13.30: Karlsruher SC – VfL Bochum 1848

27.09.2020 – So 13.30: 1. FC Nürnberg – SV Sandhausen

28.09.2020 – Mo 20.30: SC Paderborn 07 – Hamburger SV

3. Spieltag:

02.10.2020 – Fr 18.30: VfL Bochum 1848 – VfL Osnabrück

02.10.2020 – Fr 18.30: SV Sandhausen – FC St. Pauli

03.10.2020 – Sa 13.00: 1. FC Heidenheim 1846 – SC Paderborn 07

03.10.2020 – Sa 13.00: Hannover 96 – Eintracht Braunschweig

03.10.2020 – Sa 13.00: SSV Jahn Regensburg – Karlsruher SC

04.10.2020 – So 13.30: Hamburger SV – FC Erzgebirge Aue

04.10.2020 – So 13.30: Holstein Kiel – Fortuna Düsseldorf

04.10.2020 – So 13.30: FC Würzburger Kickers – SpVgg Greuther Fürth

05.10.2020 – Mo 20.30: 1. FC Nürnberg – SV Darmstadt 98

4. Spieltag:

17.10.2020 – Sa 13.00: SpVgg Greuther – Fürth Hamburger SV

17.10.2020 – Sa 13.00: Karlsruher SC – SV Sandhausen

17.10.2020 – Sa 13.00: Eintracht Braunschweig – VfL Bochum 1848

18.10.2020 – So 13.30: Fortuna Düsseldorf – SSV Jahn Regensburg

18.10.2020 – So 13.30: SC Paderborn 07 – Hannover 96

18.10.2020 – So 13.30: FC Erzgebirge Aue – 1. FC Heidenheim 1846

18.10.2020 – So 13.30: VfL Osnabrück – SV Darmstadt 98

18.10.2020 – So 13.30: FC Würzburger Kickers – Holstein Kiel

19.10.2020 – Mo 20.30: FC St. Pauli – 1. FC Nürnberg

5. Spieltag:

23.10.2020 – Fr 18.30: SSV Jahn Regensburg Eintracht Braunschweig

23.10.2020 – Fr 18.30: 1. FC Nürnberg – Karlsruher SC

24.10.2020 – Sa 13.00: Hamburger SV – FC Würzburger Kickers

24.10.2020 – Sa 13.00: SV Darmstadt 98 – FC St. Pauli

24.10.2020 – Sa 13.00: Hannover 96 – Fortuna Düsseldorf

24.10.2020 – Sa 13.00: Holstein Kiel – SpVgg Greuther Fürth

25.10.2020 – So 13.30: 1. FC Heidenheim 1846 – VfL Osnabrück

25.10.2020 – So 13.30: VfL Bochum 1848 – FC Erzgebirge Aue

25.10.2020 – So 13.30: SV Sandhausen – SC Paderborn 07

6.Spieltag:

30.10.2020 – Fr 18.30: Fortuna Düsseldorf – 1. FC Heidenheim 1846

30.10.2020 – Fr 18.30: Hamburger SV – FC St. Pauli

31.10.2020 – Sa 13.00: SC Paderborn 07 – SSV Jahn Regensburg

31.10.2020 – Sa 13.00: FC Erzgebirge Aue – Holstein Kiel

31.10.2020 – Sa 13.00: VfL Osnabrück – SV Sandhausen

31.10.2020 – Sa 13.00: Eintracht Braunschweig – 1. FC Nürnberg

01.11.2020 – So 13.30: SpVgg Greuther Fürth – Hannover 96

01.11.2020 – So 13.30: Karlsruher SC – SV Darmstadt 98

01.11.2020 – So 13.30: FC Würzburger Kickers – VfL Bochum 1848

7. Spieltag:

06.11.2020 – Fr 18.30: 1. FC Heidenheim 1846 – FC Würzburger Kickers

06.11.2020 – Fr 18.30: SV Sandhausen – Eintracht Braunschweig

07.11.2020 – Sa 13.00: Hannover 96 – FC Erzgebirge Aue

07.11.2020 – Sa 13.00: VfL Bochum 1848 – SpVgg Greuther Fürth

07.11.2020 – Sa 13.00: 1. FC Nürnberg – Fortuna Düsseldorf

08.11.2020 – So 13.30: SV Darmstadt 98 – SC Paderborn 07

08.11.2020 – So 13.30: SSV Jahn Regensburg – VfL Osnabrück

08.11.2020 – So 13.30: FC St. Pauli – Karlsruher SC

09.11.2020 – Mo 20.30: Holstein Kiel – Hamburger SV

8. Spieltag:

21.11.2020 – Sa 13.00: Fortuna Düsseldorf – SV Sandhausen

21.11.2020 – Sa 13.00: SC Paderborn 07 – FC St. Pauli

21.11.2020 – Sa 13.00: Holstein Kiel – 1. FC Heidenheim 1846

21.11.2020 – Sa 13.00: Eintracht Braunschweig – Karlsruher SC

22.11.2020 – So 13.30: Hamburger SV – VfL Bochum 1848

22.11.2020 – So 13.30: FC Erzgebirge Aue – SV Darmstadt 98

22.11.2020 – So 13.30: SpVgg Greuther Fürth – SSV Jahn Regensburg

22.11.2020 – So 13.30: FC Würzburger Kickers – Hannover 96

23.11.2020 – Mo 20.30: VfL Osnabrück – 1. FC Nürnberg

(skysport.de)

Beitragsbild: DPA