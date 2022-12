Traditionsreicher Hopman Cup kehrt 2023 zurück

Der Hopman-Cup, ein traditioneller Mixed-Tennis-Länderkampf in Australien, erfährt 2023 vom Internationalen Tennisverband in Frankreich seine Renaissance. Die ITF verkündete am Dienstag, dass die nächste Auflage vom 19. bis 23. Juli in Nizza stattfindet. Die Austragung ist bis 2027 im „Nice Lawn Tennis Club“ gesichert.

Die Konkurrenz, die nach dem australischen Ex-Tennisprofi Harry Hopman benannt ist, wurde von 1989 bis 2019 jährlich als „Aufwärmturnier“ für die Australian Open gespielt, zuletzt Jahre lang in Perth. Danach übernahm der ATP Cup als Pendant zum Davis Cup als reiner Männer-Teamwettkampf den Platz vor dem ersten Grand-Slam-Turnier.

Der ATP Cup wurde kürzlich wieder eingestampft und an seine Stelle rutschte, ebenfalls von ATP und nun auch WTA unterstützt, der „United Cup“. Ein neuer Mixed-Nationenbewerb mit 18 Teams, 15 Millionen Dollar Dotation und auch Weltranglistenpunkten für beide Rankings.

Es liest sich wie eine Fortsetzung des Matchkampfes zwischen ATP, WTA und ITF, dass nun der Hopman-Cup revitalisiert wird. Als ITF-Konkurrenzprodukt zum United Cup.

