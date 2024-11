Traditionsstrecke bleibt langfristig im F1-Kalender

Die Formel 1 wird weiter auf der Traditionsstrecke in Monza fahren.

Die Königsklasse informierte am Mittwoch über die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem Hochgeschwindigkeitskurs, der Große Preis von Italien findet mindestens bis 2031 im Autodromo Nazionale Monza statt. Der bisherige Vertrag wäre Ende 2025 ausgelaufen.

„Monza ist das Herzstück der Formel-1-Geschichte und die Atmosphäre ist jedes Jahr einzigartig, wenn die Tifosi in großer Zahl zusammenkommen, um Ferrari und die Fahrer anzufeuern“, sagte Formel-1-Boss Stefano Domenicali: „Die jüngsten Verbesserungen der Infrastruktur der Rennstrecke und die geplanten Investitionen“ zeigten, wie groß die Begeisterung für die Formel 1 in Italien ist. Er sei „erleichtert“, dass der Kurs langfristig im Kalender verbleibe.

