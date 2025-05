Traditionsverein im Sinkflug: Genua nur noch drittklassig

Traditionsverein am Tiefpunkt: Sampdoria Genua ist in die dritte italienische Fußball-Liga abgestiegen. Am Dienstag kam der Meister von 1991 an einem dramatischen letzten Spieltag in der Serie B nicht über ein 0:0 bei Juve Stabia hinaus und muss erstmals den Gang in die Serie C antreten. Seit 1946 hatte der Verein stets in den ersten beiden Ligen gespielt.

Alle direkten Konkurrenten der „Blucerchiati“ gewannen ihre Partien am finalen 38. Spieltag, sodass 41 Punkte und Platz 18 nicht für den Klassenerhalt reichten. Ein Punkt fehlte Sampdoria auf die Relegationsplätze, zwei auf den direkten Klassenerhalt. Genua, das zu Saisonbeginn noch von Andrea Pirlo gecoacht worden war, kam in der Spielzeit 17-mal nicht über ein Remis hinaus und gewann nur acht Spiele.

Sampdoria war 2023 nach elf Saisons in Folge in der Serie A in die Serie B abgestiegen. Noch vor einem Jahr stand der Traditionsverein in den Playoffs um den Aufstieg. Nun stieg das Team unerwartet gemeinsam mit Cosenza und Cittadella ab, die beiden Serie-A-Absteiger Frosinone und Salernitana spielen in den Playouts den vierten Absteiger aus.

Im Abstiegskampf hatte sogar der ehemalige italienische Nationaltrainer Roberto Mancini Sampdorias Trainerduo Attilio Lombardo und Alberico Evani moralisch unterstützt – vergeblich. Mancini wird von Sampdorias Anhängern auch fast 30 Jahre nach seinem Abschied von den Liguriern als Profi immer noch verehrt. Er ist noch immer Genuas Rekordtorschütze und führte die Samp 1991 zur bislang einzigen Meisterschaft. Gecoacht hat er den Traditionsklub bisher nicht.

(SID)/Bild: Imago