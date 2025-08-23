Trafford patzt! City verliert gegen Tottenham

Manchester City hat in der englischen Premier League im ersten Heimspiel direkt die erste Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola verlor gegen den Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur am Samstag mit 0:2 (0:2).

Dabei war es Joao Palhinha, die nach einem Fehler von City-Torhüter James Trafford die Vorentscheidung besorgte (45.+2). Trafford hatte Pape Sarr den Ball unter Druck in den Fuß gespielt. Zehn Minuten zuvor hatte Brennan Johnson (35.) die Spurs überraschend in Führung gebracht.

Bis dahin dominierten die Citizens, die zum Auftakt locker 4:0 bei den Wolverhampton Wanderers gewonnen hatten. Omar Marmoush aber scheiterte frei vor Tottenhams Torhüter Guglielmo Vicario (28.). Nach dem Rückstand brachten die Gastgeber nur noch wenig Druck zustande, die Spurs hingegen sind mit sechs Punkten perfekt gestartet und vorerst Tabellenführer.

ÖFB-Legionär Kevin Danso wurde bei den Spurs in der Nachspielzeit eingewechselt.

(SID)

Bild: Imago