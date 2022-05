Tragische Meisterfeier: Porto-Fan bei Randalen getötet

via

via Sky Sport Austria

Die Feiern zum Titelgewinn des neuen portugiesischen Fußball-Meisters FC Porto sind von Randalen und dem gewaltsamen Tod eines Anhängers überschattet worden. Der 26-Jährige sei bei Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Fan-Gruppen des Clubs aus dem Norden Portugals erstochen worden, wie Medien am Sonntag unter Berufung auf die Polizei berichteten.

Eine Begleiterin des Opfers sei mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Ausschreitungen ereigneten sich den Berichten zufolge in den frühen Morgenstunden in der Nähe des Porto-Stadions Estadio do Dragao.

(APA) / Bild: Imago