Tragischer Grund: Ex-Salzburger Kampl beendet Profikarriere

Der ehemalige Salzburg-Profi Kevin Kampl hat sich dazu entschieden, seine aktive Fußballerkarriere zu beenden. Das berichten die „Bild“ und die „Leipziger Volkszeitung“.

Kampl wird seinen Klub RB Leipzig demnach mit sofortiger Wirkung verlassen. Hinter der Entscheidung liegt ein tragischer Grund: Vor einigen Wochen war der ältere Bruder des Slowenen im Alter von 51 Jahren plötzlich verstorben.

Kampl hatte sich daraufhin mit einem emotionalen Statement via Instagram gemeldet und über den Todesfall seines Bruders geschrieben: „Mein großer Bruder! Du warst mein bester Freund. Der beste Bruder, Sohn, Vater und Onkel, den man sich im Leben wünschen konnte. Ohne Dich wird es niemals mehr sein, wie es einmal war.“

Kampl wolle sich nun voll und ganz auf seine Familie konzentrieren und plant daher den Abschied aus Leipzig. Bereits in den vergangenen Wochen war der 35-Jährige nicht mehr im Teamtraining der Leipziger und trainierte nur noch individuell in seiner Heimat Solingen. Gespräche über die vorzeitige Auflösung seines bis Sommer 2026 laufenden Vertrags laufen aktuell.

Wie es ab Sommer sportlich für Kampl weitergeht ist noch unklar. Beim 28-maligen slowenischen Teamspieler mit deutschem Pass ist ein Comeback nicht ausgeschlossen – das dann aber wahrscheinlich unterklassig und nicht mehr auf Profiebene.

Kampl spielte von 2012 bis 2015 für Red Bull Salzburg und absolvierte 109 Spiele für die Mozartstädter (29 Treffer, 54 Assists), ehe er in die deutsche Bundesliga zu Borussia Dortmund wechselte. Mit Salzburg wurde er je zweimal Meister und Cupsieger.

