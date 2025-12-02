Logout
DFB-Pokal

Tragödie in Leipzig: Fan verstirbt während Pokalspiel

Das Achtelfinale des DFB-Pokal zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Magdeburg ist von einem tragischen Vorfall überschattet worden.

Wie die Leipziger während des Spiels mitteilten, sei ein Magdeburger Fan, der vor der Partie im Stadionumlauf reanimiert werden musste, im Krankenhaus verstorben. Der Verein sprach den Angehörigen sein Beileid aus: „Es gibt Momente, in denen der Fußball in den Hintergund tritt.“

Die Leipziger Fans hatten von Beginn an den Support eingestellt. Auch der FCM drückte der Familie des Fans via X sein „tief empfundenes Beileid“ aus.

(SID) / Bild: Imago