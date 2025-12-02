Das Achtelfinale des DFB-Pokal zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Magdeburg ist von einem tragischen Vorfall überschattet worden.

Wie die Leipziger während des Spiels mitteilten, sei ein Magdeburger Fan, der vor der Partie im Stadionumlauf reanimiert werden musste, im Krankenhaus verstorben. Der Verein sprach den Angehörigen sein Beileid aus: „Es gibt Momente, in denen der Fußball in den Hintergund tritt.“

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Die Leipziger Fans hatten von Beginn an den Support eingestellt. Auch der FCM drückte der Familie des Fans via X sein „tief empfundenes Beileid“ aus.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(SID) / Bild: Imago