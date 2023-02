Trainer Alex Frei beim FC Basel freigestellt

Das 0:1 am Samstag gegen die Grasshoppers war eine Niederlage zu viel: Der FC Basel trennt sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Alex Frei.

Der Schweizer Ex-Meister machte das sportliche Abschneiden in der Liga für den Schritt verantwortlich. Nach einem durchwachsenen Herbst haben die Basler auch nach der WM-Pause nicht überzeugt. Aus drei Spielen in der Meisterschaft holten sie nur einen Punkt, fielen auf Rang sieben zurück und liegen drei Punkte vom Tabellenende entfernt.

Die Entscheidung traf der im Winter als Sportdirektor geholte Ex-Sturm-Graz-Coach Heiko Vogel, der nun als Interimstrainer einspringt. Der Schweizer Ex-Internationale Frei genießt in Basel Kultstatus. Als er 2009 als Spieler zum Verein zurückkehrte, gewann er – phasenweise mit Aleksandar Dragovic als Clubkollegen – mit Basel viermal in Folge die Meisterschaft und erzielte dabei in 103 Partien 73 Tore.

(APA)/Bild: Imago