Trainer bestätigt: Kalajdzic sagte Bundesliga-Klub ab

ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic steht kurz vor einem Wechsel in die Deutsche Bundesliga. Nach Sky-Infos wird der 26-Jährige per Leihe von den Wolverhampton Wanderers zu Eintracht Frankfurt wechseln.

Neben der Eintracht buhlte ein weiterer Klub aus der Deutschen Bundesliga am großgewachsenen Stürmer. Wie Trainer Torsten Lieberknecht im Interview mit dem „kicker“ verriet, wollte der SV Darmstadt 98 Kalajdzic nach Deutschland lotsen. „Er hat uns abgesagt, das kann ich sagen“, bestätigte Lieberknecht.

Der SVD ist auf der Suche nach einem Angreifer. „Ich hatte Kontakt mit ihm, aber relativ schnell gemerkt, dass wir von den Mannschaften, die ihn holen wollen, nicht die größten Chancen haben. Aber er hat sich bedankt für das Interesse“, fügte Lieberknecht grinsend an. „Aber an Kalajdzic sieht man, welches Format wir suchen“, so der Coach fort.

Toppmöller: „Kalajdzic ein kreativer Mittelstürmer“

Bild: Imago