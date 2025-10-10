Trainer des Monats: Nächste Auszeichnung für Oliver Glasner

Oliver Glasner schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Der 51-Jährige Chefcoach von Crystal Palace ist zum Premier-League-Trainer des Monats September gekürt worden!

Der Monat begann mit einem Unentschieden gegen das formstarke Sunderland-Team, bevor Crystal Palace auswärts bei den Londoner Rivalen West Ham triumphierte. Jean-Philippe Mateta traf zur Führung, und Tyrick Mitchell sorgte mit einem spektakulären Volley – später für das „Tor des Monats“ der Premier League nominiert – für den entscheidenden Treffer.

Dramatischer Sieg gegen Liverpool

Der Höhepunkt des Monats folgte im nächsten Ligaspiel: Gegen das ebenfalls ungeschlagene Liverpool sorgte Eddie Nketiah mit einem Treffer in der 97. Minute für ein denkwürdiges 2:1 im Selhurst Park. Mit diesem Sieg blieb Crystal Palace als einziges Team der Liga ungeschlagen und stellte den Vereinsrekord für die längste Serie ohne Niederlage in allen Wettbewerben ein – ein Rekord, der kurz darauf durch den Sieg in der Conference League gegen Dynamo Kiew sogar übertroffen wurde. Nach 19 ungeschlagenen Spielen endete die Serie Anfang Oktober mit einer 1:2-Niederlage bei Everton.

Doppelter Erfolg für Glasner

Für Oliver Glasner ist es die erste Auszeichnung als Manager of the Month in der Premier League, nachdem er bereits im Februar 2025 nominiert worden war. Es ist zugleich die zweite Ehrung innerhalb einer Woche: Erst vor wenigen Tagen erhielt Glasner als Österreichs Trainer des Jahres einen „NIKI“-Award.

Glasner: „Ich lebe meinen Kindheitstraum“

