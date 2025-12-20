Trainer-Entscheidung gefallen: Wolfsburg hält an Bauer fest

Bauer hatte bislang interimsmäßig als Nachfolger des entlassenden Paul Simonis die Wölfe gecoacht.

Die Entscheidung ist gefallen!

Nach Informationen von Sky Sport wird Interimscoach Daniel Bauer beim VfL Wolfsburg befördert und fungiert nun als Cheftrainer. Die Bild-Zeitung berichtete zuerst.

Aufbruchstimmung beim VfL Wolfsburg

Bereits nach dem Spiel gegen den SC Freiburg soll noch alles festgezurrt werden. Zuletzt waren noch Details ausstehend – unter anderem die Laufzeit – ob bis 2027 mit Option oder direkt bis 2028. Intern sind alle sehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft unter Bauer, die Stimmung ist gut. Daher kam die Entscheidung mit Bauer weiterzumachen, nicht überraschend.

Bislang holte Bauer in vier Bundesliga-Spielen sieben Punkte mit Wolfsburg. Zuletzt schwärmte Sportdirektor Pirmin Schwegler: „Ich habe mit dem Trainer ein längeres Gespräch geführt, ich habe das Training gesehen und das Spiel in Gladbach (3:1, Anm. d. Red.). Das sind alles sehr, sehr positive Eindrücke.“

(skysport.de) Foto: Imago