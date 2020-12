via

via Sky Sport Austria

Otto Baric ist im Alter von 87 Jahren an Corona verstorben. Das berichtete die kroatische Tageszeitung “Vecernji List”. Der ehemalige ÖFB-Teamchef trainierte in Österreich Wacker Innsbruck, LASK, Rapid Wien, Sturm Graz, Austria Salzburg. Er wurde viermal Meister und sieben Mal Cupsieger in Österreich.

