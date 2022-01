Trainer-Lob für Augsburg-Stürmer Gregoritsch

Monatelang musste sich Michael Gregoritsch beim deutschen Fußball-Bundesligisten FC Augsburg mit Kurzeinsätzen im Finish zufriedengeben. Seit seinem ersten Saisontor Ende November ist der Steirer aber im Aufschwung. Nach seinem Treffer zum 1:1-Endstand am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt gab es Sonderlob von seinem Trainer Markus Weinzierl.

„Er hat es kapiert. Er hat es von der Intensität verstanden, das war das, wo wir in den erstern Wochen diskutiert haben. Da ist er am Vormarsch“, sagte Weinzierl. „Dass er Tore erzielen kann, beweist er aktuell. Das brauchen wir“, meinte er nach Gregoritsch‘ vier Saisontreffern, alle in den jüngsten sieben Spielen erzielt. Der Lohn sind auch vermehrte Spielminuten, viermal in den jüngsten fünf Matches stand Gregoritsch in der Startelf.

(APA)

Beitragsbild: Imago