Trainer-Überraschung bei Manchester United?

Michael Carrick gilt nach übereinstimmenden Berichten als Favorit für die Ernennung zum Interimstrainer von Manchester United.

Sky Sports UK berichtete am Sonntagabend nach dem bitteren Ausscheiden von United aus dem FA Cup, dass der Verein den Prozess der Ernennung eines neuen Interimstrainers voraussichtlich beschleunigen wird, wobei weitere detaillierte Gespräche geplant sind, ehe eine endgültige Entscheidung zwischen Carrick und Ole Gunnar Solskjaer getroffen wird.

Die beiden ehemaligen United-Spieler haben sich inzwischen mit den Verantwortlichen des Vereins getroffen und sich für den Posten beworben. Sky Sports UK wurde mitgeteilt, dass Carrick in diesen Gesprächen besonders beeindruckt habe, aber man sei sich auch bewusst, wie beliebt Solskjaer während seiner vorherigen Amtszeit als Cheftrainer war.

Laut The Guardian „haben Omar Berrada, der Geschäftsführer, und Jason Wilcox, der Sportdirektor, offenbar noch kein formelles Angebot gemacht, neigen aber zu Carrick“.

Und The Times schreibt: „Am Sonntagabend betonten hochrangige Insider von United, dass noch nichts entschieden sei, aber Quellen gehen nun davon aus, dass der 44-jährige Carrick Solskjaer überholt hat und mit der Zusage rechnen kann.“

