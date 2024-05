Trainersuche beendet! WSG präsentiert am Mittwoch Silberberger-Nachfolger

Weißer Rauch steigt aus der WSG Tirol-Geschäftsstelle! Das Team rund um Sportmanager Stefan Köck soll am Mittwoch Nachmittag den Nachfolger von Thomas Silberberger, der nach elf Jahren bei den Wattenern seinen Rücktritt bekanntgab, präsentieren.

Thomas Grumser und Zoran Barisic galten bis zuletzt als Top-Kandidaten für den offenen Trainerposten, jedoch streichte Köck immer wieder hervor, dass man mit mehreren Trainern in Gesprächen sei.

Silberberger war seit 2013 Chefcoach der Wattener, die er aus der Regionalliga zum Aufstieg in die Bundesliga (2019) führte. In der ersten Saison in der höchsten Spielklasse wären die Tiroler sportlich abgestiegen, durch den Finanzskandal um den SV Mattersburg blieb die WSG jedoch erstklassig. In der darauffolgenden Saison 2020/21 holte die WSG mit Platz sechs in der Meistergruppe die beste Platzierung unter Silberberger.

(Red.)/Bild: GEPA